歐霸》狀況逐漸回穩？ 切爾西主場3球大勝

藍軍主場3：0擊敗基輔發電機。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃賽事16強首輪賽事，英超藍軍切爾西（Chelsea）於主場迎戰來訪的烏克蘭強權基輔發電機（Dynamo Kyiv），切爾西靠著佩德羅（Pedro Rodríguez）生涯在歐霸的首顆入球，還有威廉（Willian Borges），以及18歲小將奧多伊（Callum Hudson-Odoi）分別各入一球，終場藍軍就是以3：0把勝利留在主場。

比賽第17分鐘，佩德羅在禁區接獲吉魯精彩腳後跟短傳，直接起腳射門穿過門將十指關，替主場球隊先馳得點1：0，接下來半場前兩隊皆未能改變比分，將1：0的比數帶進下半場。

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下半場比賽第65分鐘，威廉利用一次禁區外自由球的機會，皮球在空中劃出一道完美的弧度後直接進網，比分改寫成2：0，接近尾聲的比賽第90分鐘，英格蘭小將奧多伊再為藍軍補上一顆入球，終場切爾西就是以3：0擊敗基輔發電機，下週將帶著3顆入球優勢去到基輔作客。

兩隊控球時間比，切爾西控球的時間來到60.2%，基輔發電機則是39.8%，切爾西有12次射門，包括8次射正，基輔發電機有4次射門，但沒有射正。

切爾西目前在各項賽事中取得3連勝，基輔發電機則是終止了各項賽事的3連勝。

威廉踢進一顆漂亮的自由球，興奮地慶祝動作。（法新社）

18歲小將奧多伊本場比賽斬獲一顆入球。（歐新社）

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