NBA》「字母哥」、米德爾頓合砍56分 率鹿群擊退溜馬

亞德托昆波爆扣得分。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕本季罕見吞下連敗的密爾瓦基公鹿今天在主場迎戰印第安那溜馬，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與米德爾頓（Khris Middleton）全場合力攻下56分的精采表現下，公鹿最終以117：98大勝溜馬，持續穩坐聯盟龍頭寶座。

米德爾頓（左）今天轟下27分。

雙方上半場打完公鹿僅以4分領先，進入下半場公鹿開啟飆分模式，第三節6分鐘靠著亞德托昆波與米德爾頓連續得分下，對溜馬打出一波13：0的攻勢，將兩隊比分拉開至雙位數差距，末節公鹿持續擴大領先，最終溜馬無力再戰，公鹿就以117：98擊退溜馬。

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公鹿亞德托昆波今天拿下29分12籃板。（歐新社）

公鹿亞德托昆波29分12籃板5助攻，米德爾頓27分2籃板4助攻，B.羅培茲（Brook Lopez）13分6籃板，布雷德索（Eric Bledsoe）12分5籃板4助攻。

溜馬M.透納（左）拿下22分17籃板。（美聯社）

溜馬M.透納（Myles Turner）22分17籃板3助攻，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）17分5籃板1助攻，歐昆恩（Kyle O'Quinn）11分5籃板1助攻，T.楊恩（Thaddeus Young）10分2籃板4助攻，麥休斯（Wesley Matthews）10分3籃板2助攻。

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