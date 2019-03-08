棒球》捍力克轉戰墨西哥聯盟恐受阻 球隊老闆直言「歧視」

捍力克。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕去年下半季桃猿原本要簽下的洋投捍力克（Luke Heimlich），因曾涉及性侵案導致他無法出賽，他日前傳出可能轉戰墨西哥聯盟新拉雷多貓頭鷹隊（Tecolotes de los Dos Laredos），但又面臨無法上場的情形，讓新拉雷多貓頭鷹老闆曼蘇爾（José Antonio Mansur）直言，這是歧視性的行為。

《紐約時報》報導，捍力克預計將加盟新拉雷多貓頭鷹隊（Tecolotes de los Dos Laredos），他最近在練投時還投出94英哩的速球。但墨西哥聯盟主席薩利納斯（Javier Salinas）說，「他沒有在這聯盟中註冊。我們必須分析他的案件，很難看到他在墨西哥聯盟中註冊。」

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薩利納斯說，墨西哥聯盟被認為是3A等級的聯賽，曾拒絕過背景複雜的選手，包含服用興奮劑和賭博等問題。他認為，選手要能成為球隊和聯盟的良好代表，「像任何聯盟一樣，我們必須確認所有的選手都有良好的品性。我們是很多男孩和女孩的榜樣，必須保護聯盟的形象。」

不過，新拉雷多貓頭鷹隊老闆曼蘇爾則說，「我不是法官，只是個商人，我會給他一個機會，如果他有罪，已經受到審判。我只是向前看，給他這個機會，就像任何犯錯的公民一樣，誰在生活中沒有犯錯，重新站起來？」

曼蘇爾認為，拒絕捍力克的合約，是一種歧視性的行為；而薩利納斯則說，聯盟未來幾天會針對此事做出決定。

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