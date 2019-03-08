MLB》肩傷缺席開幕戰 塞維里諾：有點難受

塞維里諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕可能會因為肩膀發炎而缺席開季的洋基王牌塞維里諾（Luis Severino）在日前注射了可體松，預估在兩週後重新展開投球訓練。稍早他在受訪談到了肩傷的情況，本人對此相當樂觀。

「我很想出席開幕戰，現在感覺有點難受。但現在發生比在季中更好，」塞維里諾表示。「這是我們現在可以處理的事情，然後可以回到賽季並且能夠投球。我並不害怕，因為我知道這並不壞。這與我的肩膀無關，而是我的肌肉。我知道這不會有什麼不好。」

請繼續往下閱讀...

專家也給出了意見，「幸運的是，他沒有撕裂傷的情況發生，如果一切順利的話，他應該能夠在六週內重新開始比賽，」專長為治療膝傷和肩傷的運動醫學副教授Alexis Chiang Colvin說道。

總管凱許曼（Brian Cashman）說：「塞維里諾是一個重要的角色，而我們會在一段時間內無法擁有他。我們會做出調整，因為這是必須要做的事情。但這是一個令人擔憂的情況，直到他穩定出賽了一段時間。我們還有很長的路要走。」凱許曼說球隊會先從內部開始考量塞維里諾的短期替代方案，不過也會對球隊外部選項報持開放態度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/