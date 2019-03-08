歐霸》揮別惜敗祖文陰霾 拿坡里歐霸3球宰紅牛

在主場拿下3：0大勝的拿坡里，球員相當興奮。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃16強賽事，義甲強隊拿坡里（Napoli）主場迎戰奧地利聯賽霸主薩爾斯堡紅牛（Red Bull Salzburg），上週末才在主場被祖文特斯（Juventus）踢館的拿坡里，挾著復仇的氣勢面對來訪的紅牛，靠著米利克（Arkadiusz Milik）、魯伊斯（Fabián Ruiz）各入帳一球及紅牛球員的烏龍球大禮，終場3：0擊敗薩爾斯堡紅牛，下週將可以帶著3球優勢去到奧地利作客。

比賽第10分鐘，比利時前鋒梅騰斯（Dries Mertens）一記妙傳送至米利克（Arkadiusz Milik）腳下，米利克的精彩腳法過了門將後輕鬆射門得分，拿坡里先馳得點1：0，約過8分鐘後，魯伊斯（Fabián Ruiz）接獲卡耶洪（José Callejón）的傳球，未等來球落地直接高難度凌空抽射破門，比分來到2：0主隊暫時領先。

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下半場比賽第58分鐘，薩爾斯堡的翁圭內（Jérôme Onguéné）想要頭錘解圍拿坡里從禁區外送進來的傳中球，只可惜將球頂進自家球門，幫助拿坡里改寫比分至3：0，終場拿坡里就以3：0取得歐霸盃16強首輪賽事的勝利。

拿坡里目前排在義甲第二名，去年歐霸盃則是32強即遭RB萊比錫淘汰出局。

薩爾斯堡紅牛去年殺進歐霸盃4強，從32強一路斬落歐洲5大聯賽球隊，分別是32強擊敗西甲的皇家社會（Real Sociedad），16強淘汰德甲的多特蒙德（Borussia Dortmund），8強則是擠下義甲的拉齊歐（Lazio），直到4強才輸給法甲的馬賽（Marseille），這賽季在奧地利超級聯賽排在龍頭位置，準備尋求奧超6連霸，且是近13年來的第10座聯賽冠軍。

本場比賽兩隊的控球時間比為，拿坡里53.2%，薩爾斯堡紅牛46.8%，薩爾斯堡紅牛有20次射門機會，射正6次，拿坡里則是16次射門中包含4次射正。

魯伊斯的帥氣凌空抽射進球。（路透社）

輸掉比賽相當難過懊惱的薩爾斯堡紅牛球員。（法新社）

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