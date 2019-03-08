棒球》重要的日子！ 中職與大聯盟簽署球員協定

中職會長吳志揚（左）與大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天美職大聯盟與中職舉行球員協定簽署記者會，中職會長吳志揚表示，去年開始與大聯盟協商溝通，透過此制度可讓中職球員挑戰大聯盟，當美職球團對中職球員有網羅意願，要由雙方聯盟身分查核和照會等程序，接下來進入入札期間，大聯盟辦公室會公告，美職球團都能與完成程序球員接洽談約，入札時間是每年11月1日到12月5日。

吳志揚指出，這項協定簽署對中職是利多，球員可以選擇先加入中職球團，磨練成長，讓大家看得見表現，本土選手在家鄉發光發熱，讓美職看到他們的表現並表示興趣，在中職待滿3年以後，自然有美職網羅意願，就能透過球員協定進行，不必在高中畢業，然後很辛苦從小聯盟開始打起，提供選手另一個挑戰大聯盟途徑。

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至於入札辦法，吳志揚表示，會有一定程度回饋，依照球員最後談定合約金額，按照比例支付入札金和補充入札金，簽約金高低和其他事項由球員做決定。

大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）表示，今天是特別的日子，證明美職和中職長期合作關係，這項協議是必要的，讓中職球員有管道可以追尋夢想，到美國打球，有這協議，代表美職對中職重視，類似美職對日、韓職之間的協定，代表美職對中職球員技術高度重視，「感謝吳會長和一起完成協定的大家，希望能長期與中職合作。」

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