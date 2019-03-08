棒球》比照日、韓職 中職和美職談定入札制度

中職會長吳志揚（左）與大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天美職大聯盟與中職舉行簽署球員協定，大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）強調，這份協定與美職對日、韓職新版入札制度是一樣的。

以日職與美職新版入札制度來說，日職球團可得的入札金和球員合約總值一同計算，若為大聯盟合約，即「合約總值的前2500萬美元，20％的金額為入札金」、「2500萬美元以上到5000萬美元，17.5％的金額為入札金」、「高於5000萬美元以上部分，15％的金額為入札金」，累加後為舊球團可獲得的入札金，若只是小聯盟合約，舊球團則獲得25％的合約金額為入札金，並且在提出申請後日本球隊不得撤銷申請。

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中職會長吳志揚表示，這份球員協定簽署後，往後美職球隊有意願網羅中職球員，先由大聯盟向中職聯盟提出身分照會，經過資格審查，確認無誤後公告，再進行入札程序，球員有最終決定權，選擇球隊和相關福利。

至於中職和大聯盟何時協商?吳志揚說，是去年有中職球團向聯盟反應，有美職球隊有意網羅選手，之後開啟協商，這份協定簽署後，對聯盟、球團和球員都更有保障。

中職會長吳志揚（左）與大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）。（記者羅志朋攝）

中職會長吳志揚（左）與大聯盟國際事業部資深副總裁史莫（Jim Small）。（記者羅志朋攝）

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