MLB》和製潛水艇首登熱身賽挨轟 馬查多3打數敲1安

牧田和久熱身賽首登板投0.2局挨轟三分砲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年提出入札申請，以2年400萬美元和教士簽日籍低肩側投牧田和久，本季首度在大聯盟熱身賽登板，仍沒能有所表現，僅投0.2局就挨了一發三分砲，不過教士打者此役火力全開狂敲5轟，終場以11：8擊退遊騎兵。

此役兩隊就從首局就有攻勢，擔任游騎兵開路先鋒的韓籍外野手秋信守就敲出安打上壘，下棒山塔那（Danny Santana）再一棒轟出2分砲；而1局下教士先靠哈斯默 （Eric Hosmer）的陽春砲追回1分。4局下，梅西亞（Francisco Mejia）轟出3分砲，一舉把比數逆轉超前。

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5局下教士攻勢再起，金斯勒（Ian Kinsler）、雷耶斯（Franmil Reyes）又各自敲開轟，4、5、6三局就狂灌8分，遊騎兵6上先追回2分，7上潘斯（Hunter Pence）又砲轟教士後援投手牧田和久連追5分回來，不過8下教士新秀帕茲（Hudson Potts）又轟出2分砲，也幫助球隊奠定勝基，最終教士就以3分之差收下勝利。

牧田今年首度在熱身賽登板，不過投0.2局被敲的1安就是一發三分砲，另有送出三振、四壞與觸身球各1，防禦率40.50。而之前以10年3億美元的天價合約加盟教士的馬恰多（Manny Machado）此役擔任先發第3棒鎮守三壘手，今3打數敲出1支二壘安打、1分打點。

馬查多今3打數敲1安。（資料照，今日美國）

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