MLB》洋基才不需要哈波 紐媒：法官更穩更便宜

賈吉。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在哈波（Bryce Harper）與費城簽下3.3億美元的史詩極大合約後，想要哈波加盟洋基的聲音已經煙消雲散。《紐約郵報》作家George A. King III稍早撰文剖析了洋基不需要用大合約綁下哈波的原因，因為他們已有了新生代重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）



根據King III的說法，在過去兩個賽季中，賈吉在267場比賽中的有著0.993的OPS，高於哈波在270場比賽中的.940；賈吉的打擊率／上壘率／長打率／全壘打數量為0.282／0.409／0.584／79，全面勝過哈波的0.279／0.401／0.539／63。

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另外在他的統計中，當面臨要選擇賈吉或是哈波的時侯，多達三分之二的球探都選擇了賈吉。「賈吉更好、而且更穩定、更全能球員，」支持法官的球探說。「賈吉可以用防守，跑壘和打擊來打贏你，反觀哈波只能靠靠打擊。」

另外賈吉談到了對於春訓的想法：「前幾次春訓我都很高興能夠參加，並試著跟一些準名人堂球星們學習，後來是為了上場位置而奮鬥。現在的我則是需要在春訓期間做出調整，像是哈勒戴（Matt Holiday）就在去年告訴我他要專心於攻擊變化球。事情總是不同而且一直在演變的」

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