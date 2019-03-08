UBA》文化女籃不敵世新 隊史首度無緣4強

世新陳育緹攻下全隊最高30分。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度UBA公開女一級6強決賽今率先在台北體育館登場，4支隊伍爭取最後2張4強門票，衛冕軍文化大學最終以73：81不敵世新大學，隊史首度無緣4強。

UBA公開女一級賽事取預賽前6名球隊晉級決賽，前兩名直接晉級4強，分別是北市大學及佛光大學，今文化、世新、台灣師大及成功大學將爭奪剩下2張4強門票，首戰由世新率先遇上文化。

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世新此役三分球命中率達57.1 ％，前役對上輔大飆進11顆三分球的陳育緹，今延續手感，投進5顆三分球，攻下全隊最高30分、3助攻、2抄截，她說：「今天熱身情況就覺得氣氛很好，很有贏球的信心。」她也透露，前次遇上文化，自己三分球10投0中，還好有在前一場比賽找回狀況。

文化女籃長年稱霸UBA賽場，自81學年開辦以來，曾拿過19冠，今年是首度無緣4強。今戴宜庭攻下全隊最高20分、6籃板，徐玉蓮18分次之，但全隊出現22次失誤。

文化徐玉蓮。（記者粘藐云攝）

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