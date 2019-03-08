中職》談薪腳步加快！ 工會：只剩1位球員未談妥

中職球員工會理事長周思齊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在中職球員工會理事長周思齊上週提出薪資仲裁之後，似乎也讓經紀公司和球團間的談薪速度加快，球員工會發言人趙子維今天表示，目前只剩下1位球員尚未談妥合約，其他球員都已進入準備簽約階段。

周思齊上周三向聯盟提出薪資仲裁，當時據工會統計尚有超過30位球員尚未完成談薪，因此工會決議帶領球員提出薪資仲裁，盼能停止談薪牛步化的惡性循環。由於明天中職公辦熱身賽就要開打，工會原本預訂最慢今天提出新一波仲裁名單，但目前談薪進度已大幅加快，只剩1名球員還未談妥。

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趙子維表示，「目前收到的消息是，這位球員的經紀公司下午還會再和球團進行談薪，如果仍未談妥，傾向是會提出薪資仲裁。」由於薪資仲裁是由球員本人或委託經紀公司提出，工會並無權要求球員何時該提出，因此趙子維表示並不清楚該名球員是否會在今天表態。

如果該名球員最後順利完成談薪，今年將只剩周思齊1人提出薪資仲裁，趙子維表示也和周思齊討論過，希望明年各隊談薪能夠提早到1月中上旬完成，因為若像今年在3月提出仲裁的時間點就很奇怪。「目前也要看這次思齊提出仲裁後的流程和結果，我們希望聯盟也能訂出薪資仲裁的時程。」趙子維表示像大聯盟今年1月12日就是各隊和球員交換薪資仲裁期望薪資的期限。

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