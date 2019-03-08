歐冠》凱恩進球擊落多特 熱刺8年來首度晉級8強

凱恩的進球1幫助熱刺以1：0戰勝多特。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠盃16強次輪賽事，托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）前（6）日作客多特蒙德（Dortmund）主場，首輪賽事是由熱刺以3：0獲勝，取得大幅優勢來到次輪，這場比賽熱刺靠著英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）踢進全場唯一的進球，終場就以1：0拿下這場比賽的勝利，兩輪賽事總和4：0，熱刺成功晉級歐冠8強。

本場比賽唯一的入球發生在第48分鐘，西索科（Moussa Sissoko）一記前傳直塞球給凱恩，形成與門將單挑的機會，凱恩也不浪費隊友妙傳，穩穩將皮球射進球門內，終場就是1：0，熱刺成功踢館多特蒙德，加上先前熱刺於主場3：0的大勝，兩輪賽事下來總比分為4：0。

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這場勝利讓熱刺自2010─2011年賽季以來，再度晉級歐冠盃8強，該年熱刺於16強擊敗義甲豪門AC米蘭（AC Milan），8強負於皇家馬德里（Real Madrid），去年熱刺則是在16強被祖文特斯（Juventus）淘汰。

多特蒙德近況相當低迷，近8場各項賽事僅只拿下1勝，這賽季的德國盃以及歐冠盃都已結束，只能寄望德甲聯賽可以終止拜仁慕尼黑的霸業。

輸球遭淘汰的多特球員們，神情難掩失落。（資料照，路透社）

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