NBA》里拉德砍51分無用 「魏少」率雷霆延長賽氣走拓荒者

雷霆明星後衛魏斯布魯克今得到37分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天作客波特蘭，雖然拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）得到本季新高的51分，但雷霆靠魏斯布魯克（Russell Westbrook）砍37分、P.喬治（Paul George）也挹注32分，助隊在延長賽以129：121獲勝，雷霆暫居西部第三。

這場比賽兩隊打得火爆，第二節剩下3分多鐘，拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）疑似出腳埋地雷，讓魏斯布魯克相當不滿，直接上前把他推倒。魏斯布魯克被罰一級惡意犯規，諾基奇則吞下技術犯規。

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雷霆明星後衛魏斯布魯克（左），撞到拓荒者中鋒諾基奇（右）。（今日美國）

兩隊鏖戰至第四節剩下最後4.4秒，諾基奇在禁區強打遭到犯規，卻與P.喬治互嗆，雙方各吞一次技術犯規。諾基奇因領2次技術犯規，提前退場；由拓荒者22歲小將拉比西耶（Skal Labissiere）來罰球，他2罰都沒進，但在搶籃板時，雷霆前鋒大莫里斯（Markieff Morris）犯規，讓拓荒者阿米努（Al-Farouq Aminu）2罰全進追平。比賽剩下1.9秒，魏斯布魯克卻發生運球掉球，兩隊打進延長賽。

魏斯布魯克（左）掉球。（今日美國）

延長賽魏斯布魯克將功贖罪，先投進一顆三分逆轉比數，率隊打出8：0攻勢拉開分差，他延長賽個人獨得8分，終場助隊以129：121贏球。

魏斯布魯克全場28投14中，得到37分7籃板3助攻，另發生8次失誤。P.喬治整場僅23投7中，但靠20罰17中，拿下32分14籃板6助攻3抄截；雷霆其他球員方面，J.葛蘭特 （Jerami Grant）14分6籃板，施洛德（Dennis Schroder）14分，亞當斯（Steven Adams）12分7籃板。

拓荒者方面，里拉德全場28投15中、外加20罰18中，砍進本季新高的51分，生涯第5次得分破50分，並列現役球員第五多。麥考倫（CJ McCollum）25分，諾基奇13分17籃板，胡德（ Rodney Hood）10分。拓荒者則排在西部第五。

拓荒者球星里拉德（右）砍下本季新高的51分。（今日美國）

拓荒者中鋒諾基奇。（美聯社）

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