歐霸》特拉普關鍵神撲救 法蘭克福主場踢和國米

特拉普精彩撲球，拯救法蘭克福免於敗仗。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃16強首輪賽事，義甲傳統豪強國際米蘭（Internazionale）作客德甲法蘭克福（Frankfurt），德國門將特拉普（Kevin Trapp）一記重要的撲救，使得法蘭克福最終以0：0踢和來訪的國際米蘭，兩隊下週將到聖西羅球場（San Siro）再度一決高下，爭奪8強門票。

比賽第21分鐘，阿根廷前鋒馬丁尼斯（Lautaro Martínez）在禁區內被犯規，幫助國米獲得一顆12碼罰球，由布羅佐維奇（Marcelo Brozović）操刀主罰，但是被特拉普擋出，沒能為球隊首開紀錄，而後續兩隊也沒能再有分數進帳，最終0：0握手言和。

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這場比賽國際米蘭的當家前鋒伊卡迪（Mauro Icardi）還是沒能上場，顯見球員與球團之間的關係日趨冰冷，法蘭克福陣中的德甲進球王約維奇（Luka Jović）今日則是沒能取得進球幫助球隊獲得勝利。

兩隊的控球時間比為法蘭克福50.3%，國際米蘭為49.7%，法蘭克福有17次射門包含6次射正，國際米蘭則是11次射門，其中包括4次射正。

沒掌握本場最佳得分機會的布羅佐維奇，使國米錯失贏球機會。（歐新社）

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