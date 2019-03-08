MLB》熱身賽菊池雄星首度挨轟 鈴木一朗2打數沒表現

菊池雄星前兩局遇亂流，挨熱身賽首轟，不過隨即回穩，也拿下熱身賽第2勝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前西武隊王牌、日籍左投菊池雄星今年加盟水手，今再度在熱身賽登板出戰紅人，他先發主投4局被敲5安，包含一發陽春砲，前兩局遭遇亂流失掉2分，不過接下來就沒有再掉分，終場球隊就以11：3痛宰紅人，他也拿下熱身賽第2勝。

水手首局就先打下2分，不過菊池此役開局不順，1局下面對卡沙里（Curt Casali）就被敲出安打，對下棒沃托（Joey Votto）投出四壞保送，雖然三振掉坎普（Matt Kemp），但又再被普伊格（Yasiel Puig）敲安，接著簡尼特（Scooter Gennett）敲出高飛犧牲打失掉第一分。

請繼續往下閱讀...

2局下，菊池就先被狄崔奇（Derek Dietrich）轟出中右外野陽春砲再失1分，而這也是他熱身賽被敲的首轟，不過菊池隨後馬上回穩，連續讓後面3名打者敲出滾地球出局，3、4兩局也都沒再失分。

而水手雖然在2下被追平，不過3局上靠著3支安打先攻下2分，6局上再拿2分，8局上靠著尼格隆（Kristopher Negron）的安打與畢夏普（Braden Bishop）的三分砲，再添4分，最終就以11：3擊敗紅人。

而水手隊另外一名日本選手鈴木一朗，今天先發第6棒守左外野，今天選到1次四壞保送，但兩打數卻沒有敲出安打，熱身賽打擊率也下滑到1成11，目前熱身賽18個打席僅敲出2安。

鈴木一朗熱身賽首感冷冰冰，今天2打數沒安打，打擊率下滑到1成11。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/