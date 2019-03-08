中職》LamiGirls開訓 新同學Yuri甜美亮相

LamiGirls新成員Yuri擁有超高人氣。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天LamiGirls在台北Lamigo會館進行春訓開訓，前Uni-girls成員Yuri陳怡叡，今年「轉隊」到LamiGirls，今天甜美現身，高顏值吸引眾人目光，另外三名新成員若潼、菲菲、卉妮也連袂亮相，新任LamiGirls隊長則是苡萱。

Yuri表示，去年8月底她離開Unigirls，很開心能回到球場，喜歡球迷熱情加油的感覺，不管是桃猿球迷或是統一獅球迷，希望大家都能一起進場為球員加油，也希望自己可以比去年更加油、更好。

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LamiGirls新成員Yuri擁有超高人氣。（記者羅志朋攝）

LamiGirls新成員Yuri、若潼、卉妮、菲菲（左起）。（記者羅志朋攝）

LamiGirls總計21名成員參加春訓開訓。（記者羅志朋攝）

LamiGirls新任隊長苡萱（右）。（記者羅志朋攝）

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