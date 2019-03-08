NBA》林書豪季初考慮退休！？自爆身體與膝傷每天疼痛

林書豪。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕林書豪揮別積弱老鷹轉戰東部爭冠勁旅暴龍，可望重返季後賽舞台，今在IG與球迷進行限時動態問答時，他卻爆料季初一度考慮提前退休，只因當時身體與膝蓋每天都疼痛難耐，「籃球是美妙的運動，但也是心碎源頭。」

林書豪2月中旬遭老鷹買斷合約並加盟暴龍，迄今仍在尋找與新東家的合作模式，他與球迷互動時透露，其實很多次想放棄NBA生涯，甚至開季時認真思考過退休問題，也因為如此，30歲的他不再把身體健康視為理所當然，「我腦海中確實多次浮現這些想法，於是我向上帝禱告，希望透過籃球帶給上帝榮耀，透過挫折從中學習。當時，也感謝球迷對我的支持如此堅定，讓我更有信心以更健康且有效率方式重新開始。」

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林書豪本季場均10.2分、2.4籃板、3.5助攻，但加盟暴龍至今7戰，僅貢獻6.3分、2.6籃板、2.9助攻，尤其換東家迄今三分球17投0中，手感依舊冰冷，對此豪小子強調，「我會享受這過程，甚至是掙扎的狀況，因為很多時候我們一天只有一次機會，甚至一生只有一次這樣的機會。」豪小子仍會繼續勇敢出手，並有信心下一球一定會進，「最近加強投籃，有時候你不能馬上看到結果，但那也沒關係，因為你永遠不知道什麼時候會突破難關。」

林書豪提到曾浮現退休的想法。（取自IG）

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