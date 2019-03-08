MLB》36歲太空人王再進化 韋蘭德自曝練出新武器

韋蘭德在今天春訓投出7顆變速球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的「太空人王」韋蘭德（Justin Verlander）打算在新的球季再度進化，今年春訓他嘗試於配球當中增加變速球的比例，希望能更加宰制打者，他也在今天對上馬林魚隊的比賽上投了7顆變速球。

韋蘭德說：「我這場比賽投出的每一顆變速球，打者幾乎都呈現我想要的反應。」這場比賽韋蘭德主投3.1局無失分，送出5次三振投出2次保送，被打5支安打。

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韋蘭德過去曾試著在配球當中追加變速球，不過效果不盡理想，但韋蘭德在這季改變了他投變速球的出手方式，這也讓他他對這顆進化後的新武器相當有信心。

太空人隊總教練辛奇（A.J. Hinch）也稱讚子弟兵的認真：「他一直在進化，我看著他超過十年了，因此如果韋蘭德今年能將變速球良好地運用在比賽上，我不會為此感到驚訝，不過我認為他還要去感受一下這顆球種，並用變速球取得成功，這樣他才能百分之百地信任這個武器。」

數據網站《Fangraphs》資料顯示，去年韋蘭德的投變速球的比例來到生涯新低的1.5%，遠比生涯平均的11.9%還要少上許多，不過他去年依舊繳出了相當驚人的投球成績，K/9值來到生涯新高的12.2，出賽34場比賽，主投214局，防禦率2.52。

韋蘭德改變自己變速球的出手方式，他也對這顆球相當有信心。（美聯社）

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