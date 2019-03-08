NBA》有詹皇也不想加盟！他直指湖人內部根本是「鬧劇」

坎特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕26歲土耳其中鋒坎特（Enes Kanter）被尼克買斷後有多隊向他招手，湖人就是其中一隊，但他並沒有選擇投靠詹姆斯（LeBron James），原因就出在湖人團隊化學反應太糟，現在根本就像「鬧劇」。

坎特近日上節目《The Herd with Colin Cowherd》談到當時買斷後的選擇，當主持人問到為何沒考慮加盟湖人時，坎特說：「我知道很多人都想根詹姆斯同隊，但我看到湖人隊那麼糟的化學反應，根本就是鬧劇，我不想參與這些事情。」

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坎特坦言，他只想去一個有好的團隊文化球隊，「有好教練跟好隊友很重要，我現在只想享受比賽，就算洛杉磯是座大城市，有那麼多明星，可是我只想專注在籃球比賽。」

湖人狀況確實一團亂，傷兵問題嚴重外，先前的A.戴維斯（Anthony Davis）傳聞搞得全隊軍心渙散，戰績也跟著一落千丈，30勝35敗排西部第11，現在想要進季後賽幾乎無望，也等於詹姆斯到湖人的首個賽季以失敗收場。

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