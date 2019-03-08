中職》周董新書上市 高苑C咖的他曾羨慕曹錦輝出國比賽

中信兄弟「周董」周思齊所著新書《GAME ON!周思齊的九局下半》昨天上市。（商周提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟「周董」周思齊所著新書《GAME ON!周思齊的九局下半》昨天上市，書中講的不是他如何成功，而是他怎麼面對失敗。

其中，令人印象深刻的章節是，周思齊因好友曹錦輝力挺，才勉強進入「綠色怪物」高苑工商打球，然而面對全國各地棒球菁英，他被歸於第三級的C隊，沒資格在重要全國比賽中上場，甚至連練球時間都要靠自己爭取時間和機會。

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在棒球隊不能練球或比賽，周思其在高苑一度只能出公差、清理球場，還要替學長們洗球衣；所謂的出公差，經常都是跟棒球毫無關聯的一些雜事，像是選舉期間幫忙發傳單、處理開票，宮廟有活動時一起遊行、抬轎，只要這些公關活動需要棒球隊一起造勢，A隊球員要忙著比賽，這些瑣事雜物就落在那些C隊隊員身上。

每當滂沱大雨後，球場上泥濘不堪，球員們難以練球，C隊球員把場地的樹枝雜物清理乾淨外，還要蹲在地上拿海棉把場地上的積水吸乾。看著在牛棚中練習傳接球，準備上場練球的A隊隊員，當時身為C隊、蹲在那裡吸著地上污泥和積水的周思齊，不禁百感交集。

一直以來，周思齊有每天寫棒球筆記的習慣，在那段時期他的筆記上總是寫著「只有球技差的才會被派去出公差，好難過哦，真的好難過！」、「明天是（曹）錦輝第二次當國手的出國比賽，雖然心裡有一點羨慕，但只能說自己的球技不如人。」

對當時的周思齊而言，心情沉重，但也就是這些這樣的差距，讓他更加想要努力追上去。後來一直到高三，球隊前往日本沖繩參加比賽，已經升上A隊的周思齊才終於有機會以先發球員身份上場。

只是，當年高苑C咖的周思齊，崎嶇棒球路倒吃甘蔗，這幾年已是中職一線球星，反觀曹錦輝雖曾登上大聯盟舞台，當年加盟兄弟象也展現高人氣，無奈2009年身陷假球風暴難以脫身，最終被中職永遠拒於門外，令人不勝唏噓。

更多周思其的曲折棒球之路和心情點滴，都在新書《GAME ON!周思齊的九局下半》。

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