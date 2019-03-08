網球》澳洲壞小子惹怒蠻牛 納達爾叔叔批：不靈光又缺乏教育

納達爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲好手基里奧斯（Nick Kyrgios）場上作風備受爭議，被封為網壇「壞小子」，連西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都被他激怒，引發軒然大波，近日納達爾的叔叔東尼（Toni Nadal）也提出個人看法，他認為基里奧斯的表現根本是「不靈光且缺少教育」。

基里奧斯上週在墨西哥公開賽爆冷擊敗納達爾，但比賽中有不少舉動引發討論，包括下手發球的策略，以及奪勝後的挑釁動作，讓一向性情溫和的納達爾都罕見動怒，直言基里奧斯根本不尊重對手。

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納達爾的叔叔東尼近日接受西班牙當地媒體《Radio Marca》談到此事，他語重心長的說，「他（基里奧斯）就是一個不靈光且缺乏教育的人，其實他應該專注拚排名，可是他沒有，所以現在他現在世界排名只有40。」

納達爾本週將在美國出征印地安泉大師賽，賽前再次被問到關於基里奧斯的評價，僅表示自己並沒有不滿他的下手發球戰略，而是不喜歡他在場上的態度，而納達爾也給基里奧斯建議，「他是年輕世代的榜樣，他要做什麼是他的自由，但他在做什麼大家都在看。」

基里奧斯。（資料照，歐新社）

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