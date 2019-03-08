MLB》教士雷耶斯深遠怪物轟 觀眾沸騰、主播也瘋狂（影音）

There's no @statcast here, so we'll estimate the distance on @La_Mole_13 blast at #PadresST pic.twitter.com/wpApVT4lTd — San Diego Padres （@Padres） 2019年3月7日

〔體育中心／綜合報導〕教士隊外野二年級生雷耶斯（Franmil Reyes），今天在春訓的比賽上展現出驚人的怪力，他對遊騎兵隊的Jordan Romano敲出一發超大號兩分全壘打，這球由於擊球距離相當驚人，讓現場主播也陷入瘋狂。

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這場比賽雷耶斯在第三次上場打擊時，相中Romano的一記變化球，豪邁地將球直接扛到深遠左外野，形成一發兩分全壘打，由於球場左外野有個白色的屋頂，因此大家都不知道那球的落點在哪，可是這球擊出去的氣勢讓全場觀眾都為之沸騰，主播在播報時語氣也相當興奮。由於這座球場並未設置《Statcast》系統，因此並不知道他這球的擊球距離、仰角和擊球初速。

去年雷耶斯出賽87場比賽敲出16發全壘打，他在球探報告上評分70的怪力（Raw power）也在衄前8月5日對上小熊隊時展現出來，當時他棒打小熊王牌投手雷斯特（Jon Lester），敲出一發477英呎的深遠全壘打，這是去年排名第7遠的全壘打。

教士隊在補進馬查多（Manny Machado）以後前途一片光明，本場比賽他也有安打和打點進帳。雖然教士隊今年只有很低的機率能夠打進季後賽，但是他們陣中的大物新秀以及年輕菜鳥，都相當值得教士球迷關注。去年從印地安人隊被交易來的捕手大物米吉亞（Francisco Mejía），今年的春訓就打出4成74打擊率，2發全壘打，攻擊指數破1的表現。百大新秀排名第二的游擊怪物新人塔提斯（Fernando Tatis Jr.），也有打擊率3成18，2轟，攻擊指數1.127的表現。

Hey you... in the bullpen... CUIDADO! #PadresST pic.twitter.com/x7CnWbahMC — San Diego Padres （@Padres） 2019年3月7日

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