日職》陽岱鋼4支0手感冷 菅野智之遭歐力士K.O.

陽岱鋼今天手感急凍，不過最後一個打席打得還算紮實。（圖片取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力於讀賣巨人隊的旅日好手陽岱鋼，今天在官辦熱身賽對上歐力士手感急凍，4打數沒有安打還敲出一支雙殺打，打擊率降到4成17，巨人王牌投手菅野智之今天先發大爆炸，主投4局失掉6分，終場巨人隊就以1：7輸給歐力士。

陽岱鋼今天第一次打擊面對洋投愛普勒，他擊出二壘方向飛球遭到接殺，第二次打擊對上小林慶祐，擊出中外野方向飛球遭到接殺，第三次打擊同樣還是面對小林，陽岱鋼在一、三壘有跑者時擊出游擊方向雙殺打，第九局陽岱鋼面對増井浩俊，雖然打得不錯卻直接進投手手套，總計陽岱鋼今天4次上場打擊都沒敲安，打擊率從賽前的6成25驟降至4成17。

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巨人隊今天先發投手是王牌菅野智之，他前兩局只被敲出2安，第二局更在被敲安後連飆3K，不過在第三局他接連遭到歐力士打者狙擊，一共失掉3分，第四局更被西浦颯大敲出一支三分彈，菅野在投完4局後下場，本場比賽他被敲出9支安打，失掉6分都是自責分，另外送出6次三振，1次保送，熱身賽防禦率高達7.00。

巨人先發菅野智之遭到歐力士打者無情打爆。（圖片取自巨人推特）

歐力士全隊今天一共擊出11支安打，其中西浦颯大3打數2安打，有一發全壘打打進4分打點，是表現最好的打者，小田裕也今天也有單場3支3的表現，T岡田雖然4次打擊有3次遭到三振，但他今天唯一一支安打就是支全壘打。巨人隊打擊方面，坂本勇人今天首打席就擊出陽春彈，全場4支2，丸佳浩與洋將維拉紐瓦也都有單場2安的表現。

坂本勇人首打席就敲出全壘打，單場兩安，打擊狀況有回溫。（圖片取自巨人推特）

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