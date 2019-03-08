NBA》林書豪陷迷航挨轟後回應 美媒要球迷別擔心

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪轉隊到暴龍後表現「開高走低」，網路上不免出現負面聲浪，但林書豪表示，其實他並不會主動理會鄉民的評論，因為自己的身價不該由別人評斷。

林書豪加盟暴龍首戰替補拿11分，也是他改當北境大軍的最高得分，但近兩戰手感盡失，合計13次出手只進一球，慘的是，7戰下來的外線17度出手都落空，批評聲浪排山倒海而來，《The Score》記者批林書豪是「累贅」，網友也紛紛轟他的表現奇糟無比。

請繼續往下閱讀...

面對外界的批判及看衰聲浪，讓「豪粉」看得很是心疼，但林書豪老神神在在，他在Instgram限時動態上回應，他不會去看網友的任評價，因為自我身價不該由別人定義，而是自己創造。

林書豪來到暴龍的成績，平均每場命中率僅30.4％，可拿6.3分、2.9助攻、2.6籃板，數據有待加強，不過，雖然近況不佳，《The Athletic》暴龍記者墨菲（Blake Murphy）認為，不是林書豪不適合暴龍體系，只是暫時的低潮期，球迷不須過度擔心。

暴龍將展開一波客場之旅，台灣時間明天出戰鵜鶘尋求止2連敗，接下來兩場將對上熱火和騎士。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/