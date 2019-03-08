全英賽》戴資穎連勝印度賽娜13場 晉級女單4強

戴資穎連5年晉級全英女單4強。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎台灣時間今日凌晨於超級1000系列全英羽球公開賽，克服首局小亂流，以直落二拍落世界排名12華裔美國選手張蓓雯，台灣時間晚間6點遇到印度好手賽娜（Saina NEHWAL），小戴以21：15、21：19勝出，取得對戰13連勝，連5年晉級全英女單4強，續朝3連霸之路邁進。

28歲、世界排名第9賽娜在16強以8：21、21：16、21：13逆轉丹麥好手杰克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）。而戴資穎過去和賽娜交手19次，取得14勝5敗，包括12連勝的絕對優勢；上次敗給賽娜為2013年3月瑞士公開賽。

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戴資穎前役對張蓓雯開局遇到亂流，一度陷入1：8落後，不過，這次自己開局狀況不錯，反而是賽娜慢熱，還罕見發生2次發球違例，讓小戴最多領先9分，但小戴中後段失誤偏多，讓賽娜追到2分落後，好在有沈住氣連拿6分，成功先馳得點。

戴資穎朝三連霸之路邁進。（Badminton Photo提供）

戴資穎在次局起初處於落後，一度落後5分，且以8：11落後進入技術暫停，而小戴很快穩住陣腳以7：1攻勢，最多領先4分，但賽娜並未放棄，又連續追分追到19：19，好在球后連續兩記直線殺球，搶下勝利。

戴資穎4強將遭遇世界排名第5日本名將山口茜、世界排名第7中國好手何冰嬌之間的勝方。外界預期山口茜因坐擁對戰何冰嬌7勝1敗優勢，被看好能與小戴在4強狹路相逢。

戴資穎直落二擊敗賽娜。（Badminton Photo提供）

戴資穎。（Badminton Photo提供）

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