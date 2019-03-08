全英賽》戴資穎擊球魔術眾人醉 國外球迷興奮：女王回來了！

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級1000系列全英公開賽8強，面對印度好手賽娜（Saina NEHWAL），小戴以21：15、21：19直落二獲勝，晉級4強，她今天在第二局抗壓逆轉的表現更讓國外網友大喊：「女王回來了！」

戴資穎今天第一局早早取得領先，雖然一度陷入小低潮被賽娜追到剩2分差，但她即時回穩以21：15拿下，第二局開局以8：11的落後進入休息時間，小戴也馬上重整旗鼓，招牌的時間差反手拍回擊、加上精準殺球讓她的士氣回穩，最終以21：19，直落二取得比賽勝利。

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這場比賽結束後，國外網友開心地高喊：「女王回來了！」、「賽娜已經盡力了，可惜小戴有著更好的紀律和身體素質」、「魔術還在繼續，前進決賽吧！」，同時網友也為賽娜加油，認為她總有一天能夠擊敗戴資穎，也恭喜賽娜打出了一場好球。

戴資穎目前對賽娜已經取得對戰13連勝，生涯對戰20場，戴資穎拿下15勝5敗的驚人優勢，上次戴資穎輸給賽娜已經是2013年的事情。

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