小戴PK山口茜、林書豪力求反彈 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（路透）

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全英羽球公開賽持續進行，世界球后戴資穎將碰上日本好手山口茜，雙方前13次碰頭，小戴雖取得7勝6敗優勢，但山口茜近期2度交手皆勝，小戴今能否一舉奪下冠軍賽門票，朝三連霸再往前邁進一步呢？

NBA有3場比賽，暴龍展開客場之旅，林書豪前2戰手感盡失，今對鵜鶘力拚重拾手感，助隊止住二連敗，另一方面，七六人與火箭的東西強權對決，本季雙方例行賽最後一次交手，前一次由七六人奪勝，火箭能否在主場報一箭之仇？勇士前一戰被塞爾提克痛宰，今回到主場迎戰西部第二的金塊，可否重振旗鼓止敗呢？

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NBA

09：00 暴龍 VS. 鵜鶘 緯來體育台

09：00 七六人 VS. 火箭 愛爾達體育1台、ELEVEN體育台

11：30 金塊 VS. 勇士 愛爾達體育1台

日職熱身賽

11：00 歐力士 VS.巨人 FOX體育2台

HVL

13：00 決賽 FOX體育台

ABL

14：50 寶島夢想家 VS. 澳門戰狼 ELEVEN體育台

中職熱身賽

17：00 Lamigo桃猿VS.統一獅 ELEVEN體育台

全英賽

18：00 四強賽 愛爾達體育3台

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