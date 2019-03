小戴PK山口茜、林書豪力求反彈 今日賽事預告與轉播

戴資穎。(路透)

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

全英羽球公開賽持續進行,世界球后戴資穎將碰上日本好手山口茜,雙方前13次碰頭,小戴雖取得7勝6敗優勢,但山口茜近期2度交手皆勝,小戴今能否一舉奪下冠軍賽門票,朝三連霸再往前邁進一步呢?

NBA有3場比賽,暴龍展開客場之旅,林書豪前2戰手感盡失,今對鵜鶘力拚重拾手感,助隊止住二連敗,另一方面,七六人與火箭的東西強權對決,本季雙方例行賽最後一次交手,前一次由七六人奪勝,火箭能否在主場報一箭之仇?勇士前一戰被塞爾提克痛宰,今回到主場迎戰西部第二的金塊,可否重振旗鼓止敗呢?

請繼續往下閱讀...

NBA

09:00 暴龍 VS. 鵜鶘 緯來體育台

09:00 七六人 VS. 火箭 愛爾達體育1台、ELEVEN體育台

11:30 金塊 VS. 勇士 愛爾達體育1台

日職熱身賽

11:00 歐力士 VS.巨人 FOX體育2台

HVL

13:00 決賽 FOX體育台

ABL

14:50 寶島夢想家 VS. 澳門戰狼 ELEVEN體育台

中職熱身賽

17:00 Lamigo桃猿VS.統一獅 ELEVEN體育台

全英賽

18:00 四強賽 愛爾達體育3台

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/