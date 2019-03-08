春季業餘高球》最終輪逆轉秀 蘇晉弘、黃郁評分居男、女總冠軍

高協選訓會主委邱鳳玉（中）與男女總冠軍蘇晉弘（右） 黃郁評（左）合影。（高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高球國家隊員蘇晉弘和洪昭鑫，今在108年春季業餘高爾夫錦標賽最終輪展現國手身段，打出單日最低及次低佳績，逆轉摘下男子組總冠軍及公開男子組冠軍。女A組黃郁評則以14桿的優勢，壓倒眾女將，輕鬆登上女子組總冠軍寶座。

6組賽事中，除了黃郁評一枝獨秀，從第二天起便領先到終點外，其餘5組都在最終輪上演逆轉好戲，為今年春季賽更增添幾分戲劇性。

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領先14桿、以289桿壓倒性優勢贏得女子總冠軍的黃郁評表示，她去年曾代表國家參加泰后盃、世錦賽及加拿大女子業餘錦標賽，卻是第一次獲得季賽總冠軍，感覺特別有意義。

黃郁評登總冠軍後，許淮茜則遞補A組冠軍。按春季賽制規定，比賽分男、女兩大組，再分公開、A、B三小組，各組冠軍成績最佳者，是為男、女總冠軍，因黃郁評為女子總冠軍，原女A組排名第二許淮茜遞補為冠軍，隸屬男A組的蘇晉弘登男子總冠軍後，原排名第二的陳霆宇亦升為男A組冠軍。

男子公開組冠軍洪昭鑫 、亞軍楊浚頡、季軍呂孫儀。（高協提供）

蘇晉弘今打了單日最佳的70桿，4回合292桿也從落後2桿成功逆轉，躍升為春季賽所有男子選手排名第一，摘下總冠軍盃。洪昭鑫則在19歲以上的公開男子組打了71桿，4回合294桿，也順利超車，從前3回合第4名躍升為公開組冠軍。

王昭鑫表示，上個月隨國家隊赴中國集訓，讓他學習更多球場危機處理及控球能力，有助於締造佳績，「例如以左、右曲球規避一些障礙，在最後的關鍵發揮得相當不錯。」為了避寒他也特別貼了兩個暖暖包，再外套風衣，可保暖，動作也不致僵硬。

男B組一路屈居第二的新興國中林士軒最終輪73桿，總成績305桿，以一桿之差讓領先三天的陳亮宇飲恨。林士軒表示，他的開球方向很直，且僅用七分力避免濕滑的球不受控制，成效極佳。

高球協會選訓會主委邱鳳玉讚揚選手在惡劣的天氣完成賽事，展現的不只是球技，更是耐心與異於常人的毅力。

女A組前3名許淮茜（左二） 葉家儒（右二） 劉可艾（右）與賽事總監詹明宏（左）。（高協提供）

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