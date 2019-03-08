JHVL》建國女排稱后！雲林第一座全國甲組聯賽冠軍

北港建國國中女子排球隊拿下雲林第一座全國甲組聯賽冠軍，人人欣喜若狂。（記者廖淑玲翻攝）

〔記者廖淑玲／雲林報導〕大號外！北港建國國中女子排球隊拿下雲林縣第一座全國甲組排球聯賽冠軍，今天晚間雲林鄉親出動上百人熱情加油團，看到小女將真的抱回全國甲組聯賽冠軍，人人欣喜若狂。

北港地區排球運動相當風行，但因國小畢業後選手經常被外縣市挖角，直到4年前北港建國國中成立國中女子排球隊，在教練及球員認真訓練下，即使資源不足，在家長全力支持下，球隊從第一年的第7名打到今年奪冠，而且是全國甲組聯賽之冠，尤其難得。

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隨團前往全程加油的雲林縣議員蔡岳儒（持麥克風者）稱讚小女將有夠厲害。（記者廖淑玲翻攝）

建國國中校長林吉城指出，此次女子排球隊共有15人，在指導教練吳明恒、黃基津、施妗霓等人加強集訓下，女將發揮潛力，所向無敵，甚至能擊敗昔日勁敵台中巿雙十國中，拿下全國甲組聯賽第一座冠軍，雲林女將讓人刮目相看。

隨團前往全程加油的雲林縣議員蔡岳儒稱讚選手場上拼勁十足，發揮實力讓對手難以招架，每位選手攻擊力道十足，拼戰精神讓人感動；雲林縣長張麗善也在第一時間恭賀小女將們。

北港建國國中總務主任兼教練黃基津表示，北港北辰國小女童排球隊在球壇表現優秀，選手卻屢遭外縣巿挖角，造成人才流失，學校決定成立女子排球隊延續北辰國小女童排球，此次奪冠是孩子長期努力，證明北港建國國中女子排球隊「硬是要得」。

號外！北港建國國中女子排球隊球員場上英姿。（記者廖淑玲翻攝）

北港建國國中女子排球隊球員拼鬥精神十足。（記者廖淑玲翻攝）

北港建國國中女子排球隊球員個個戰鬥力十足。（記者廖淑玲翻攝）

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