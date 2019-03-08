NBA》林書豪到暴龍不會打球？教練：一臉不知所措...

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪來到暴龍後打得掙扎，進攻端似乎還無法達到教練的要求，納斯（Nick Nurse）今形容林書豪迷航的狀態，「他在場上看起來還是一臉不知所措的樣子，好像很不自在。」但他也強調，大家都會幫他。

多倫多當地媒體《TSN》報導，總計林書豪140分鐘進攻時間的正負值為-46，慘的是，他在場上時，暴龍的對手可以多拿22分，對此林書豪表示，「其實我有很大的自主權，但我得趕快轉換思維才行。」

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納斯提到林書豪場上的狀況，以「一臉不知所措」形容，他說：「林書豪拿球總是很迷茫的看著我，我跟他說，就下個指令或喊個戰術吧。」納斯認為林書豪還是不太習慣暴龍的進攻體系，「可能還很不自在吧，我們會給予他更多的協助。」

林書豪在暴龍擁有開火權，也有很多發揮空間，這正是他選擇來到多倫多的原因，現在首要是盡快適應球隊體系，雖然近期出賽手感盡失，但林書豪今受訪時強調自己接下來會積極進攻，不會因為投不進就卻步，納斯也相信林書豪會漸入佳境，為球隊作出貢獻。

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