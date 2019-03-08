SBL》璞園強森萬夫莫敵 賞給金酒5連敗

桃園璞園強森（中）飛身爆扣。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕金酒今日遇到近況出色的璞園，即使夏普、蘇奕晉聯手進帳42分，但璞園洋將強森憑藉個人身手主宰戰局，率隊以77：73擊敗金酒，取得4連勝，金酒則是吞5連敗，下半季4戰更是1勝難求。

金酒開局壓得衛冕軍喘不過氣來，打出凶猛15：2攻勢，但璞園很快振作，不僅首節打完僅落後1分，上半場結束更以41：36領先。至於金酒在第三節又來一波18：6，夏普更是單節進帳9分，也讓兩隊前三節戰成59：59平手。

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璞園在末節一度落後，直到簡偉儒連拿5分，包括一顆三分球，助隊追成71：71平手，強森在剩下1分18秒更補進2分，以及陳堅恩關鍵時刻4罰全進，穩住勝果，至於金酒陳靖寰雖靠12.49秒拿到2分，卻為時已晚，難以在下半季開胡。

璞園下半季重拾衛冕軍丰采，近6戰取得5勝，此仗勝利功臣絕對是強森，不僅補進致勝球，更繳出26分、18籃板、4助攻及6抄截全能數據，也是璞園本季首次擊敗金酒。

金門酒廠夏普（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

金門酒廠蘇奕晉（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

桃園璞園施晉堯切入上籃。（記者陳志曲攝）

金門酒廠于煥亞未上場。（記者陳志曲攝）

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