全英賽》山口茜苦戰3局擊敗何冰嬌 4強與戴資穎頂尖對決

山口茜4強對戴資穎。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎在超級1000系列全英羽球公開賽4強對手出爐，世界排名第5日本名將山口茜以21：16、19：21、21：12擊敗世界排名第7中國好手何冰嬌，取得對戰3連勝；山口茜4強將與小戴展開生涯第15次交手。

山口茜上週在德國公開賽奪下今年首冠，被點名是本屆全英女單的冠軍熱門人選，她首輪擊敗西班牙的柯拉萊絲、16強又勝丹麥的布里夏特，而8強遭遇何冰嬌更坐擁7勝1敗對戰優勢。

請繼續往下閱讀...

山口茜首局前段處於落後，直到取得11：10領先後，小茜一舉拉出10：6攻勢先馳得點。山口茜在第二局依然陷入落後，但後段逐步回穩，又再次取得19：17領先，而何冰嬌並非省油以連拿4分，把戰局逼入第三局。

中國女單好手何冰嬌。（資料照，法新社）

何冰嬌決勝局先取得5：1領先，但隨著體力逐漸下滑，山口茜趁勢上演追分，後段更是一鼓作氣以11：2攻勢，鎖定全英女單4強門票。

山口茜4強將與戴資穎展開生涯第14次交手，雙方前13次碰頭，小戴雖取得7勝6敗優勢，但山口茜近期2度交手皆勝。此外，山口茜上週在超級300德國公開賽奪今年首冠，世界羽球聯盟官網點名她為冠軍熱門人選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/