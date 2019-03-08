SBL》達欣最強洋將梅奧「大三元」 使台銀提前無緣季後賽

達欣梅奧花3節就完成「大三元」。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「史上最大咖洋將」達欣梅奧今日在板橋體育館只花3節就完成「大三元」成績單，也是第16季SBL首次出現三雙數據，率達欣以101：83痛宰台銀，取得本季第15勝，而台銀落後敗，戰績僅6勝23敗，整季即使所剩7場全勝，也無法追上其他球隊，連3季於聯盟敬陪末座。

梅奧今日上場24分鐘，繳出24分、13籃板及10助攻，成為SBL史上第8位大三元締造者，也是達欣隊史自王志群、田壘、蘇翊傑，第4位完成大三元。

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梅奧是第16季SBL首次完成大三元的球員。（記者陳志曲攝）

梅奧在首節就火力全開，單節進帳16分、8籃板及4助攻，助隊打得台銀難以招架。達欣大洋將麥克連繳出18分、12籃板與4阻攻，黃鎮14分、呂濟而10分。

台銀雖在末節試圖振作，無奈前三節落後太多，黯然吞下本季第23敗，而目前聯盟季後賽採「7取6」，現在排名第6名的裕隆為14勝15敗，因此台銀就算所剩7場比賽全勝也是白搭。本季狀元陳昱瑞攻下21分，老將張博勝17分，但兩名洋將泰勒8分、天使9分，輸球並不冤枉。

麥克連繳出18分、12籃板與4阻攻。（記者陳志曲攝）

陳昱瑞攻下21分（記者陳志曲攝）

臺灣銀行張博勝（中）拿17分。（記者陳志曲攝）

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