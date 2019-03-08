全英賽》山口茜神偷反擊！何冰嬌狼狽倒地、拍子噴飛（影音）

Call it magic! Great defence by Akane Yamaguchi #YAE19 #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/At3w8D9hnN — BWF （@bwfmedia） 2019年3月8日

〔體育中心／綜合報導〕山口茜今天在超級1000系列全英羽球公開賽8強賽，以21：16、19：21、21：12辛苦戰勝中國好手何冰嬌，第三局雙方打出一球犀利的多拍來回，何冰嬌最後甚至為了救球，整個人趴在地上，就連拍子也都噴飛。

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第三局4：5山口茜落後，何冰嬌接獲山口茜的發球後，先是以回球調到一個精銳的角度讓山口茜失去重心，接著何冰嬌再打出犀利的殺球，山口茜勉強將球調回後場，隨後何冰嬌在網前放小球，趁著山口茜回擊過高，打算搶拍拿下分數，山口茜此時用驚人的反應救到這球，雖然一度踉蹌，但也使得何冰嬌不得不快速往回跑，並背對著山口茜擊球，山口茜重整態勢後猛力一殺，因為救球重心不穩的何冰嬌只能狼狽地倒在地上，讓山口茜拿下這驚人的一分。

山口茜精彩救球。（路透）

現場觀眾也為這球報以熱烈的掌聲，主播也稱讚山口茜，原本何冰嬌已經要把這分給放進口袋中，但山口茜卻硬是把這分給偷了回來。

山口茜在拿下這場勝利後，與何冰嬌在生涯對戰上取得8勝2敗的絕對優勢，接下來4強賽將要與世界球后戴資穎正面對決，山口茜與戴資穎兩人生涯一共對戰14次，雙方不相上下，取得7勝7敗的平手表現，只不過山口茜最近兩場比賽對上戴資穎都拿下勝利。

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