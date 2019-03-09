全英賽》戴資穎預計今晚10點大戰日本山口茜 爭女單決賽門票

戴資穎。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎在全英羽球公開賽將尋求3連霸，如今連戰皆捷闖入4強，只差2勝就能完成霸業，小戴預計在台灣時間今天晚間10點與世界排名第5日本名將山口茜上演頂尖對決（愛爾達體育3台直播）。

全英今日進入第4天賽事，英國當地時間早上10點、台灣時間晚間6點開打，而戴資穎、山口茜4強賽被安排在第一場地、第4戰，兩位球后等級的好手，得等前面3組人馬廝殺後，才能展開生涯第14次過招。

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戴資穎昨以直落二收拾世界排名12的華裔美國選手張蓓雯，晚間8強再以21：15、21：19力退世界排名第9的印度好手賽娜，寫下對戰13連勝，連5年闖進女單4強。至於山口茜在8強以21：16、19：21、21：12擊敗世界排名第7的中國何冰嬌。

戴資穎生涯對戰山口茜雖以7勝6敗略占上風，但最近吞下2連敗，上週在德國公開賽奪下今年首冠的山口茜，近況絕佳，被世界羽球聯盟官網視為全英冠軍熱門。

此外，戴資穎生涯與山口茜的對戰紀錄共13場，但兩人其實有1場未戰紀錄，為2014年法國公開賽首輪，但小戴當時因感冒賽前決定棄賽。

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