全英賽》距離三連霸還差2勝 小戴好表現狠打臉專家

戴資穎距離全英賽3連霸還差2勝。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕尋求全英賽三連霸的世界球后戴資穎，昨天在8強如預期對上冠軍大熱門、印度前球后賽娜（Saina Nehwal），以21：15、21：19直落二獲勝，寫下對戰13連勝，連續5年闖進女單4強，也打臉專家賽前的預測。

《ESPN》專欄作家Jonathan Selvaraj在全英賽前預測印度雙嬌辛度（Pusarla V. Sindhu）和賽娜是冠軍大熱門，認為小戴能否奪冠，完全要看她復出後的身體狀況而定，另外前印度隊國家教練庫馬（Vimal Kumar）分析指出，若是賽娜和小戴在8強交手，甫奪下印尼大師賽冠軍的賽娜贏面較大，因為戴資穎有傷在身。

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未料辛度首輪爆冷出局，戴資穎傷癒後強勢復出，前兩戰都以直落二順利挺進8強，並在8強打破外界的質疑，以21：15、21：19力退世界排名第9的印度好手賽娜，對戰成績堆高至15勝5敗，包括最近對戰的13連勝。

小戴距離3連霸還差2勝，今晚四強戰將對決世界排名第5的日本名將山口茜。

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