全英賽》奧原希望爆打中國前球后 晉級女單4強

奧原希望。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕全英公開賽女單八強壓軸賽事，台灣時間今天清晨上演中國前球后李雪芮遭遇「日本女王」奧原希望戲碼，李雪芮以17：21、14：21直落二輸球，相隔2年重返超級1000系列賽事，只能止步八強。

目前世界排名22名的李雪芮，7年前曾獲全英賽冠軍，但自2016年里約奧運膝蓋受大傷，已經超過2年沒與世界前10高手拼戰，全英賽首輪直落二擊敗新加坡的楊佳敏，16強賽則是三局打敗中國後輩陳曉欣。

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今天碰上目前世界第7的奧原希望，過去雙方交手3次，李雪芮取得2勝，不過上一次交手已是2016年。

奧原希望直落二贏球。（路透）

李雪芮。（資料照，歐新社）

李雪芮雖然反拍技術仍在，但腳步移位跟不上，首局還能緊咬比分，不過最後功敗垂成，第二局又遭遇體力下滑，被奧原率先取得11：5拉開比數，大勢已去。

奧原希望下一戰的對手則是中國的陳雨菲，她稍早以21：12、21：16擊敗南韓的成池鉉，晉級四強。

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