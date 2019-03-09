NBA》公鹿主帥大讚「字母哥」 個性與態度都像「石佛」

鄧肯（左）與亞德托昆波（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基公鹿球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季演出驚人表現，率領鹿群位居聯盟龍頭，公鹿總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）曾在馬刺擔任19年助理教練，大大讚賞自家子弟兵亞德托昆波身上有著馬刺退役傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）的影子。

「我認為不論個性或是態度上亞德托昆波都類似於鄧肯，他的個性是如此謙虛，又時時刻刻渴望變強，並且不斷增強自己希望為球隊做出貢獻，除此之外還深受隊友愛戴，這些都是鄧肯身上的特質。」布登侯澤說道。

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24歲的亞德托昆波是角逐今年年度MVP的球員之一，驚人的運動能力常被拿來和杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯（LeBron James）做比較，本賽季他為公鹿出賽60場，場均拿下27.1分12.6個籃板及6次助攻，亞德托昆波此數據已經和各大球星不相上下，但若要真正與杜蘭特和詹姆斯相提並論，他必須率領鹿群拿下總冠軍。

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