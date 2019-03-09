NBA Live》林書豪4分2助攻 暴龍半場領先鵜鶘

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球隊
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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暴龍
|29
|35
|64
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鵜鶘
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31
|30
|61
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投籃
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三分
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罰球
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助攻
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籃板
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抄截
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阻攻
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失誤
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得分
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林書豪
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2-2
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0-0
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0-0
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2
|
0
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0
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0
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2
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4
第二節
林書豪第二節8分多鐘再次得分，助隊打出一波9：2的攻勢超前，藍道和F.傑克森聯手飆分再度把領先要回，雷納德在半場最後1分鐘率隊反攻，獨拿4分，半場攻下24分，幫助暴龍取得64：61領先。
第一節
暴龍、鵜鶘第一節戰況激烈，雙方互有拉鋸，雷納德單節灌進14分助隊取得領先，
林書豪在首節剩5分多鐘時上場，一上來就在發動快攻時，助攻給西亞卡姆上籃得分，林書豪在倒數54.7秒時上籃得分，該節2分2助攻，暴龍首節以29：31落後。
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賽前報導
〔記者梁偉銘／綜合報導〕林書豪最近陷入低潮，還自爆開季曾因傷痛纏身考慮提前退休，所幸信仰堅定的他很快轉念，強調身價不該由外人評斷。台灣時間今上午9時客場挑戰鵜鶘，豪小子尋求谷底反彈，協助暴龍中止2連敗。
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