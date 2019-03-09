NBA Live》林書豪4分2助攻 暴龍半場領先鵜鶘

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 暴龍 29 35 64 鵜鶘 31 30 61

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 阻攻 失誤 得分 林書豪 2-2 0-0 0-0 2 0 0 0 2 4

第二節

林書豪第二節8分多鐘再次得分，助隊打出一波9：2的攻勢超前，藍道和F.傑克森聯手飆分再度把領先要回，雷納德在半場最後1分鐘率隊反攻，獨拿4分，半場攻下24分，幫助暴龍取得64：61領先。

第一節

暴龍、鵜鶘第一節戰況激烈，雙方互有拉鋸，雷納德單節灌進14分助隊取得領先，

林書豪在首節剩5分多鐘時上場，一上來就在發動快攻時，助攻給西亞卡姆上籃得分，林書豪在倒數54.7秒時上籃得分，該節2分2助攻，暴龍首節以29：31落後。

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賽前報導

〔記者梁偉銘／綜合報導〕林書豪最近陷入低潮，還自爆開季曾因傷痛纏身考慮提前退休，所幸信仰堅定的他很快轉念，強調身價不該由外人評斷。台灣時間今上午9時客場挑戰鵜鶘，豪小子尋求谷底反彈，協助暴龍中止2連敗。

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