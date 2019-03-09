MLB》韋蘭德扛太空人開幕戰先發 11次並列現役最多

韋蘭德連續兩年擔任太空人開幕戰先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「太空王」塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）再獲殊榮，總教練今宣布由韋蘭德擔任本季開幕戰先發，將是近12年第11次主投開幕戰，他也與水手「國王」賀南德茲（Felix Hernandez）和沙巴西亞（CC Sabathia）並列現役最多。

韋蘭德2017年季中從老虎轉戰太空人後，表現相當亮眼，共繳出21勝9敗的好成績，幫助球隊奪下隊史首冠。去年首戰由他掛帥主投，而本季再度擔任開幕戰先發，這是他生涯第11場，10場開幕戰先發累積3勝1敗、防禦率4.03的成績，前9場開幕先發都在老虎。

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韋蘭德將擔任今年3月29日開幕戰先發投手，將對決光芒新科塞揚Blake Snell。太空人先發輪值實力雄厚，總教練辛奇（A.J. Hinch）受訪時說到，柯爾（Gerrit Cole）也有能力扛開幕戰先發。

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