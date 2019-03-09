MLB》洋基球場沸騰！ 怪力男終於開轟了（影音）

史坦頓開轟回休息室慶祝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在今天對上老虎的熱身賽中，敲出他在春訓首發紅不讓，是一發兩分砲。

Giancarlo Stanton hits a MAMMOTH home run. Yanks up 2-0. pic.twitter.com/6pBwlpGkOv — YES Network （@YESNetwork） 8 March 2019

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洋基去年以團隊267轟刷新大聯盟單季紀錄，其中一名重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）日前信誓旦旦表示，今年還會再刷新紀錄，果然史坦頓今天也跟著展現超強打擊力道，首局變從老虎投手波伊德（Matt Boyd）手中開轟。

有望擔綱洋基開幕戰先發的田中將大，今天先發投3.1局被敲出4安打、失掉2分，送出5次三振、1次保送退場。

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