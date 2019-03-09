NBA》德國坦克15分寫本季新高 無奈獨行俠仍遭魔術戲耍

獨行俠傳奇球星諾威斯基今天拿下15分寫本賽季得分新高。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠今天作客奧蘭多踢館魔術，儘管即將退役的傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）拿下15分，寫下本賽季得分新高，獨行俠還是以111：106不敵「白魔獸」伍切維奇（Nikola Vucevic）領軍的魔術。

魔術伍切維奇（右）拿下20分13籃板6助攻。

本場比賽魔術火利兇猛，在首節結束前就將比分拉開至雙位數差距，可以說是整場比賽壓著獨行俠打，40歲老將諾威斯基雖然在第四節獨拿9分，帶領獨行俠吹起反攻號角，但因為落後的分數差距太大，已經為時已晚，最終魔術就已111：106擊敗獨行俠。

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A.戈登（右）拿下18分6籃板3助攻。

魔術洛斯（Terrence Ross）22分3籃板2助攻，伍切維奇（Nikola Vucevic）20分13籃板6助攻，A.戈登（Aaron Gordon）18分6籃板3助攻，艾薩克（Jonathan Isaac）14分9籃板1助攻。

超級新秀東契奇（右）今天拿下全場最高的24分8籃板5助攻。（美聯社）

獨行俠超級新秀東契奇（Luka Doncic）拿下全場最高的24分8籃板5助攻，布朗森（Jalen Brunson）18分2籃板9助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）15分6籃板1助攻，諾威斯基（Dirk Nowitzki）15分5籃板1助攻，D.鮑威爾（Dwight Powell）13分6籃板2助攻。

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