MLB》哭哭！大聯盟官網預測開季名單 台將還是只有1人

林子偉春訓打擊火燙。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年有破紀錄的9名台灣球員參加大聯盟春訓，但大聯盟官網今預測30隊開季25人名單，我國除了馬林魚陳偉殷名列球隊第三號先發外，其餘皆未受官網記者青睞，不過官網記者弗里薩洛（Joe Frisaro）認為，殷仔若再無好表現，可能改任牛棚投手。

紅襪隊林子偉已連兩年在大聯盟有出賽，今天又敲出長打，不過官網預測，紅襪隊開季25人還是沒有他，工具人名額分別是霍特（Brock Holt）、努涅茲（Eduardo Nunez）。

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印地安人有多達4名台將受邀春訓，由於明星游擊手林多（Francisco Lindor）受傷，張育成

最被看好開季能擠入25人名單，不過林多有望趕在季前歸隊，張育成也未能進入預測名單中。此外，胡智為、江少慶、朱立人也沒入榜。

今年重回美職體系的王維中，雖然出賽2場，沒被敲出任何安打，防禦率是完美的0，但還沒被看好擠入開季名單，至於遊騎兵的黃暐傑、小熊的曾仁和，2人名字也沒能出現。

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