NBA》P.喬治肘擊諾基奇 官方坦承漏判了（影音）

諾基奇（右）屢次與雷霆球員爆發衝突。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕昨日雷霆作客拓荒者的比賽火藥味十足，頻頻出現肢體碰撞及口角，NBA裁判發展訓練中心副總裁麥考琴（Monty McCutchen）承認裁判漏判了P.喬治（Paul George）的進攻犯規。

事情發生在第四節倒數16秒，P.喬治切入上籃順勢朝拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）頭部架拐子，諾基奇當場倒地。麥考琴坦承這是一次進攻犯規，是現場裁判的漏判了。

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不過麥考琴也替自家裁判緩頰：「我們對自己的行為負責，有時候我們無法做到完美，這就是其中一次疏失。」

此役從第2節開始就發生肢體衝突，諾基奇疑似出腳埋地雷，讓魏斯布魯克（Russell Westbrook）相當不滿，直接上前把他推倒。魏斯布魯克被罰一級惡意犯規，諾基奇則吞下技術犯規。

第四節最後4秒諾基奇與P.喬治又在籃下暴發口角，雙方各吞下1次技術犯規，諾基奇也累計滿2次技術犯規遭驅逐出場。

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