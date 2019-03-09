NBA》魔術強森成籃網救世主 全場球迷高喊「謝謝你！魔術！」

籃網球星D.羅素。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自從2017年魔術強森（Magic Johnson）接任洛杉磯湖人總裁的位置後，湖人有不少球員的交易案惹出爭議，其中D.羅素（D'Angelo Russell）被交易至籃網就是一個非常大的例子，前天籃網與騎士的比賽中發生一幕非常有趣的畫面。

比賽中D.羅素造成對方犯規後獲得罰球機會，當他站上罰球線時，全場籃網球迷高喊「謝謝你！魔術！」嘲諷魔術強森將D.羅素交易，讓籃網從原本的超級大爛隊，搖身一變，很有可能在今年晉級季後賽。

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Brooklyn fans chanted "Thank you, Magic" when D'Angelo Russell was at the line pic.twitter.com/l9VNteW92Z — SportsCenter （@SportsCenter） 2019年3月7日

D.羅素在2015年NBA選秀會中以榜眼的姿態被選進湖人，原本作為湖人重建的基石，但因為狀況不穩定被交易至籃網，不料，到籃網後大部分球權都交由D.羅素掌握，讓他有相當多的時間可以發揮所長，他也打出自信，甚至今年還入選明星賽，此項交易被外界認為是湖人相當吃虧的交易。

D.羅素本季為籃網出賽66場比賽均是先發上陣，平均上場時間30分鐘，場均拿下20.5分3.7個籃板及6.8次助攻。

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