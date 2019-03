NBA》魔術強森成籃網救世主 全場球迷高喊「謝謝你！魔術！」

籃網球星D.羅素。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕自從2017年魔術強森(Magic Johnson)接任洛杉磯湖人總裁的位置後,湖人有不少球員的交易案惹出爭議,其中D.羅素(D'Angelo Russell)被交易至籃網就是一個非常大的例子,前天籃網與騎士的比賽中發生一幕非常有趣的畫面。

比賽中D.羅素造成對方犯規後獲得罰球機會,當他站上罰球線時,全場籃網球迷高喊「謝謝你!魔術!」嘲諷魔術強森將D.羅素交易,讓籃網從原本的超級大爛隊,搖身一變,很有可能在今年晉級季後賽。

Brooklyn fans chanted "Thank you, Magic" when D'Angelo Russell was at the line pic.twitter.com/l9VNteW92Z