NBA》哈登獨砍31分 火箭大勝七六人笑納本季最長7連勝

哈登今天轟下31分。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人今天作客休士頓火箭，中鋒恩比德（Joel Embiid）因為左膝蓋酸痛持續缺陣，導致內線進攻受阻，不料外圍火力又失去準心，整場比賽三分球26投僅3中，命中率僅僅只有11.5%，最終火箭以107：91大勝七六人，拿下本季最長的7連勝。

七六人恩比德持續缺陣。（USA TODAY）

本場比賽火箭攻勢兇猛，第一節火箭就拿下37分，其中哈登（James Harden）一個人包辦16分，在首節就以大比分甩開對手，雖然後面的比賽七六人苦苦追趕，但火箭的猛烈砲火沒有就此停歇，整場比賽七六人都處於挨打，最終火箭以107：91主場收下勝利。

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哈登（James Harden）31分10籃板7助攻，卡培拉（Clint Capela）18分9籃板，E.戈登（Eric Gordon）17分1籃板3助攻，G.格林（Gerald Green）14分2籃板。

T.哈里斯（Tobias Harris）22分9籃板，J.巴特勒（Jimmy Butler）19分9籃板3助攻，B.西蒙斯（Ben Simmons）15分9籃板10助攻，麥康諾（T.J. McConnell）13分3籃板1助攻。

火箭中鋒卡培拉今天拿下18分9籃板。（美聯社）

七六人J.巴特勒拿下19分9籃板3助攻。（美聯社）

T.哈里斯。（USA TODAY）

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