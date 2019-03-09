NBA》德佬提點年輕球員 反遭東契奇調侃

諾威斯基認為當今球員過度在意社交軟體。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA長青球員諾威斯基（Dirk Nowitzki）今天賽後有感而發，認為當今年輕球員過度沉迷於社群媒體，不過報導一出，就被同隊的年輕球員調侃：「可是你根本就不會用」引來球迷熱議。

《The Athletic》記者Frank Isola報導，40歲的諾威斯基說：「我不知道現在球員到底比較在乎比賽輸贏，還是Instagram、Facebook上的追蹤人數、讚數。」此話一出也被外媒貼上社群軟體，不過同隊的超級新秀東契奇（Luka Doncic）卻留言吐槽：「你甚至不會用Instagram跟Facebook！」

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東契奇也沒說錯，點開諾威斯基的社群軟體，最常更新的就是Twitter，上次更新Instagram已經是去年2月，臉書也鮮少更新，在社群軟體上並不活躍。

Does Dirk have a point? pic.twitter.com/9KBNIHAa2l — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年3月9日

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