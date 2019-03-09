世界就是你的！ 2019WBSC世界盃少棒賽7月開打

2019第5屆WBSC少世盃少棒錦標賽將於7月開打，今日熱鬧暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（ WBSC U12 Baseball World Championship）將於7月26日至8月4日在亞太國際棒球訓練中心、善化棒球場熱鬧開打，今（9）日市長黃偉哲與中華民國棒球協會在台南地標的奇美博物暖身宣傳，並邀請「寶可夢家族」出任宣傳大使，將有來自世界12支國家代表隊強隊較勁。

今年與賽代表隊強投豪打，包含美國、日本、韓國、古巴、墨西哥、捷克、南非、澳洲、義大利、委內瑞拉、斐濟及中華隊，各國好手將齊聚台南角逐金盃。

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這次賽會特地打造1輛Champ Taiwan 冠軍列車，預計自4月由台南出發至高雄、台中、新北及台北，最後回到台南，藉此宣傳賽事。

宣傳會也發表這次賽會應援曲「Champ Taiwan 當我們童在一起」，邀請大家一起來加油，讓棒球小將們感受台灣特有的好客人情味。

台南市長黃偉哲表示，台灣被視為重要的少棒發展地，2015至2027連續7屆的主辦城市，深具意義，也曾創下高收視率，為了用心接待遠道而來的選手並讓他們感受賓至如歸，特為每個國家代表隊安排1所親善接待學校。

內政部次長陳宗彥表示，少棒賽不僅讓世界看見台南友誼，觀賞精采賽事也成為最佳親子活動。中華民國棒球協會秘書長林宗成表示，有信心辦理賽事1屆比1屆精彩。

親善大使學校，包括開元、文元、安慶、崇學、歸南、德南、忠義、協進、立人、安平、億載及善化國小，除在比賽期間至球場擔任啦啦隊外，也在比賽輪空休息日安排文化交流活動，各接待學校也事先錄製歡迎每個國家代表隊的影片，齊心齊力將扮演好地主城市角色迎接盛事。

2019第5屆WBSC世界盃少棒錦標賽邀請「寶可夢家族」出任宣傳大使。（記者洪瑞琴攝）

2019第5屆WBSC少世盃少棒錦標賽將於7月開打，今日熱鬧暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

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