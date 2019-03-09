田徑》亞青少代表隊將赴港 挑戰勇奪五金

台灣亞青少田徑代表隊前往香港參賽。（田協提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣亞青少田徑代表隊今天啟程前往中國深圳進行賽前移地訓練，下週將前往香港參加第3屆亞洲青少年田徑錦標賽，賽前田徑協會設定目標，希望能勇奪五面金牌。

代表隊賽前移訓自3月9日至13日於廣東深圳進行， 亞青少賽事將從3月15日至17日於香港將軍澳運動場舉行，預計3月18日返國。

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中華民國田徑協會林榮祿監事長今天代表葉政彥理事長，於桃園機場授旗予本次代表隊總教練邱為榮，並由王景成秘書長陪同一起為代表隊加油送行。

此次賽會代表隊將分為兩梯次前往，第一批代表團共32人今日前往深圳開始為期五天的賽前移訓；第二批代表團（領隊、顧問、投擲項目、撐竿跳高及全能運動教練選手共14人）將於13日啟程前往香港直接與第一團會合參與比賽。

我國亞青田徑代表隊於上屆賽事以6金7銀2銅的佳績位居亞洲第二，僅次於中國隊，本屆目標設定5金5銀4銅，期待繼續為台灣創造佳績。

台灣亞青少田徑代表隊前往香港參賽，圖為教練團。（田協提供）

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