桌球》全國少年桌球菁英賽決賽 3百多名選手較勁

2019全國少年桌球菁英暨在五甲國小進行決賽。（記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］2019全國少年桌球菁英暨青少年桌球菁英獎金賽吸引3百多名選手對決，賽事由台灣乒乓球總會主辦、高雄市運動發展局協辦，今天起一連3天在五甲國小體育館進行決賽，今年1月起，3625名小選手歷經12天初賽，354人晉級決賽及獎金賽，立委許智傑也在開幕式後小試身手。

體育署全民運動組科長杜世娟、運動發展局代理局長周明鎮、南六企業監察人蘇朝山、台灣乒乓球總會理事長黃富源到場觀賽，選手拉、抽數回展現拼鬥精神，得分便吶喊為自己打氣，觀眾看得熱血沸騰。

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賽事於2006年開辦，參賽學童從8百多人增加到3千多人，原有國小組決賽，也擴及青少年組454名選手參賽，並邀請14名日本、香港外籍選手角逐獎金賽。

周明鎮說，我國桌球一哥莊智淵出身高雄，而2017年全國運動會桌球好手也獲2金4銅佳績，期待小選手青出於藍，再創佳績。

小選手拼搏求勝。（記者黃旭磊攝）

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